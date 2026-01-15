La Diputación impulsa un aparcamiento disuasorio en A Capela (A Coruña) con lanzadera eléctrica

La Deputación da Coruña ha adjudicado la construcción de un aparcamiento disuasorio en As Neves, en A Capela, por un importe de 153.330,04 euros, con el objetivo de facilitar el acceso al Parque Natural de las Fragas do Eume en los periodos de mayor afluencia de visitantes.

La actuación se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Fragas do Eume y está financiada con fondos europeos Next GenerationEU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

El proyecto contempla la urbanización de una parcela de 2.380 metros cuadrados, colindante con el Centro de Salud de A Capela y con acceso directo al parque natural.

El aparcamiento ofrecerá plazas para turismos, motocicletas, bicicletas y autocaravanas, contando con dos plataformas diferenciadas: la inferior incluirá 10 plazas para autocaravanas con tomas de agua y sumideros, mientras que la superior dispondrá de 20 plazas para coches, dos de ellas con puntos de recarga para vehículos eléctricos, una accesible, siete para motos y seis para bicicletas.

El diseño del espacio prioriza la sostenibilidad, utilizando materiales respetuosos con el entorno y reservando entre el 20 y el 25 % de la superficie a zonas verdes con celosías de hormigón prefabricado que faciliten la infiltración de agua, integrando el aparcamiento en el paisaje natural del entorno.

Además, contará con red de abastecimiento de agua y electricidad para el alumbrado público, que incorporará energía solar, así como puntos de carga para vehículos eléctricos.

El nuevo aparcamiento se complementará con un servicio de lanzadera eléctrica que conectará As Neves con el Camiño da Ventureira, uno de los accesos principales al parque. El vehículo eléctrico, adquirido por la Deputación por 60.000 euros, fue entregado al Concello da Capela en octubre de 2025.

Con un plazo de ejecución de cuatro meses, se espera que el aparcamiento y el servicio de lanzadera estén plenamente operativos para la temporada de verano de 2026, facilitando la movilidad sostenible y mejorando la experiencia de los visitantes en las Fragas do Eume.