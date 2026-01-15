Un alcalde socialista de Galicia carga contra el acuerdo de financiación con Cataluña

El alcalde de Ares, Julio Iglesias, del PSOE, ha publicado un duro y extenso mensaje en su perfil de Facebook en el que critica el llamado principio de ordinalidad que se plantea en la negociación de la nueva financiación autonómica.

El regidor sostiene que este concepto "es un techo al principio de solidaridad territorial" recogido en la Constitución y que su aplicación garantizaría que "las comunidades más ricas sigan siendo las más ricas" tras el reparto de los fondos estatales.

En su reflexión, Iglesias explica que la ordinalidad implica que, una vez redistribuidos los recursos públicos, "se conserve el orden en la riqueza" entre comunidades autónomas.

A su juicio, esto supone "la consolidación de la diferencia de riqueza entre los diferentes territorios del Estado", manteniendo privilegios económicos incompatibles con el espíritu constitucional.

En este sentido, recuerda el artículo 138 de la Constitución, que establece que "el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad" y que "las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar privilegios económicos o sociales".

El alcalde de Ares va más allá y compara este planteamiento con una hipotética aplicación del mismo principio al sistema fiscal. Según explica, sería equivalente a imponer un límite a la progresividad del sistema impositivo, de modo que "cada ciudadano conserve su estricto orden en la fila de la riqueza tras el pago de los impuestos", con independencia de su nivel de renta.

Para Iglesias, esto supondría renunciar a la proporcionalidad que exige la Constitución y aceptar que "nuestro sistema impositivo tenga que garantizarle a los más ricos su respectivo orden en la fila de la renta".

Julio Iglesias se muestra especialmente crítico con que esta posición esté siendo defendida desde ámbitos que se presentan como de izquierdas. "Desde luego, esa no es la socialdemocracia en la que yo pensaba que militaba", afirma, asegurando no recordar que una medida así haya sido aprobada en un congreso del PSOE ni recogida en su programa electoral.

Con ironía, añade que "no estaba borracho. Muy borracho. Pero no lo estuve ni lo estoy", descartando cualquier malentendido sobre el rumbo ideológico del partido.

El regidor concluye calificando el principio de ordinalidad como "una cosa muy de derechas", independientemente de que sea defendido por dirigentes socialistas en Cataluña o aceptado por el Gobierno central.

Además, lanza una advertencia al futuro al preguntarse "cuál será la respuesta del Gobierno y del PSOE" si comunidades gobernadas por el PP reclaman aplicar un criterio similar al IRPF, algo que considera "tan de derechas como aceptarlo en el reparto fiscal territorial".