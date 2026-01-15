Un accidente en Narón (A Coruña) deja un herido leve tras volcar un coche

Un accidente de tráfico registrado en la mañana de este jueves en la AG-64, en el kilómetro 12, dejó como saldo un herido leve. Según informan los Bombeiros de Narón, el aviso llegó a los servicios de emergencia a las 14:00 horas a través del 112, alertando de un coche volcado en la vía.

A su llegada, los efectivos del SPEIS encontraron el vehículo tumbado en el arcén, con el ocupante fuera del mismo. La persona presentaba heridas leves en la cabeza, por lo que fue atendida inicialmente en el lugar y posteriormente trasladada de manera preventiva por los profesionales del 061 para una valoración más completa.

El equipo de bomberos se centró en asegurar la vía, controlar riesgos y realizar la limpieza del lugar para garantizar la seguridad del resto de los conductores.

Además, colaboraron con la Guardia Civil de Tráfico y los servicios sanitarios para coordinar la intervención de forma segura y rápida.

El operativo concluyó a las 14:39 horas, tras comprobar que la vía quedaba libre y segura para el tráfico.