Ferrol plantará cerca de 100 árboles en la avenida de As Pías

El Ayuntamiento de Ferrol plantará un total de 98 árboles en la avenida de As Pías, dando cumplimiento al compromiso adquirido por el alcalde, José Manuel Rey Varela, de reforzar la presencia de zonas verdes en uno de los principales accesos a la ciudad. Así lo anunció el concejal de Urbanismo, José Tomé López, que avanzó que los trabajos se ejecutarán en las próximas semanas.

Según explicó el edil, esta actuación permitirá convertir la avenida de As Pías en un nuevo pulmón verde, con un impacto positivo tanto desde el punto de vista ambiental como urbanístico.

"Tal y como se comprometió el Gobierno local, la avenida de As Pías contará con cerca de 100 árboles, transformando esta entrada a Ferrol en un gran espacio verde", señaló Tomé López.

Los trabajos serán realizados por la empresa concesionaria del servicio de mantenimiento de parques y jardines, siguiendo los criterios establecidos por los técnicos municipales.

Las especies seleccionadas garantizan diversidad, adaptación al entorno y valor ornamental, e incluyen jacaranda mimosifolia, cornus kousa "salomi", acer freemanii "autumn blaze" y viburnum plicatum "mariesi", entre otras.

El proyecto contempla también la recuperación y puesta en valor del arbolado existente, mediante el trasplante de seis árboles actualmente situados en la confluencia de las calles Doctor Fleming y Rubalcava, que serán reubicados en la avenida de As Pías.

Esta intervención se complementa con el proyecto de urbanización de la calle Rubalcava, actualmente en ejecución entre Doctor Fleming y la Avenida del Rey, donde también se procederá a la plantación de nuevas especies arbóreas seleccionadas por los técnicos municipales.