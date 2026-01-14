Cuenta atrás para los presupuestos de 2026 de Ferrol: entrarán en vigor tras ser publicados en el BOP

El Ayuntamiento de Ferrol contará en 2026 con el presupuesto más elevado de su historia, que asciende a 97.164.911,85 euros, tras su aprobación definitiva en un pleno extraordinario celebrado este martes.

Las cuentas salieron adelante con los votos favorables del Gobierno municipal y suponen un incremento del 5,71 por ciento respecto a 2025 y del 23,2 por ciento en comparación con el ejercicio de 2023.

Durante la sesión se produjo un problema técnico en el sistema de sonido que obligó a decretar un receso, tras el cual el pleno se reanudó sin la presencia de los grupos de la oposición, según ha explicado el ayuntamiento en un comunicado.

La concejala de Hacienda, Susana Sanjurjo, destacó que se trata del cuarto presupuesto consecutivo aprobado en tiempo y forma en el actual mandato, algo poco habitual en la administración local.

Según explicó, esta situación responde a "una gestión económica seria y solvente, que permite al Ayuntamiento comenzar el año con las cuentas hechas y con la planificación necesaria para avanzar tanto en el día a día como en los grandes proyectos de ciudad".

En relación con las reclamaciones presentadas, Sanjurjo aclaró que no se ajustan a los supuestos legalmente establecidos. La primera, formulada por el grupo municipal del BNG, incluía solicitudes de reducción de ingresos o de incorporación de nuevos gastos sin especificar su financiación, lo que, según la edila, rompería el equilibrio presupuestario obligatorio.

La segunda reclamación, presentada por un funcionario del cuerpo de bomberos, hacía referencia al procedimiento de tramitación de la RPT, sobre el que recordó que "es independiente de la aprobación de los presupuestos y contó con el apoyo mayoritario de los sindicatos". Los profesionales estuvieron presentes en este pleno.

Tras estas aclaraciones, la responsable de Hacienda subrayó que "Ferrol cuenta ya con cuatro presupuestos consecutivos en este mandato, lo que demuestra una clara voluntad de gobernar con estabilidad, planificación y visión de futuro".

Sanjurjo insistió en que el Gobierno municipal "trabaja para hacer de Ferrol una ciudad de oportunidades, que crece y mira al futuro con ambición y responsabilidad".

Una vez remitido al Boletín Oficial de la Provincia, el presupuesto de 2026 entrará en vigor en los próximos días.