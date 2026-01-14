Los bomberos de Ferrol elevan el tono y denuncian una situación "crítica" en el servicio

Imagen de los bomberos de Ferrol, fuera de la reunión celebrada. Bomberos Ferrol.

Los bomberos de Ferrol han hecho público un duro comunicado en el que denuncian la situación límite del Parque de Bomberos y alertan de que la seguridad de la ciudad y la dignidad del personal "no se negocian".

El pronunciamiento llega un día después de la reunión de la Junta de Personal con el alcalde, José Manuel Rey Varela, en un contexto de creciente tensión laboral.

Desde el colectivo critican la aprobación de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que consideran injusta, al entender que beneficia a los puestos superiores mientras perjudica a los trabajadores de base, con pérdidas económicas para algunos efectivos y subidas salariales para cargos directivos.

Los bomberos lamentan además el respaldo de CSIF, CCOO y UGT a este documento, acusando al Comité de Empresa de darles la espalda.

El comunicado también carga contra el alcalde por incumplir compromisos, asegurando que prometió que nadie perdería retribuciones y que se implicaría personalmente en el servicio.

Los bomberos denuncian que no se ha valorado la peligrosidad del trabajo, que las horas extra siguen con precios congelados desde hace 25 años y que no se han producido reuniones reales con la plantilla.

A ello se suma la paralización de los procesos selectivos, que, según el colectivo, están bajo sospecha y en manos de la Fiscalía, reclamando transparencia y responsabilidades.

Uno de los puntos más graves señalados es la falta de personal y de medios, con dotaciones por debajo de mínimos que, aseguran, ponen en riesgo tanto a los profesionales como a las víctimas en caso de intervención.

Según los datos aportados, en 2024 y 2025 se realizaron más de 35.000 horas extra "ilegales" para sostener el servicio, una situación que, denuncian, ha tenido como respuesta la denegación de permisos.

"Si los bomberos no estamos seguros, Ferrol no está seguro", advierten, reclamando un servicio digno, moderno y profesional, tal y como se les prometió.