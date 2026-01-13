La Diputación de A Coruña entrega un vehículo adaptado a AFAL Ferrolterra para mejorar el transporte

La Diputación de A Coruña ha hecho entrega hoy a la Asociación de Familias de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias (AFAL Ferrolterra) de un vehículo adaptado de 9 plazas para personas con movilidad reducida, destinado al transporte de los usuarios y usuarias de su centro de día en Ferrol.

La entrega ha tenido lugar en las instalaciones de la entidad, durante la visita del presidente provincial, Valentín González Formoso, que ha podido conocer de primera mano el trabajo diario que desarrolla la asociación.

El vehículo, un Renault Master, ha supuesto una inversión de 55.000 euros y cubrirá una de las principales necesidades de la asociación.

AFAL ya había solicitado un vehículo similar en 2023, pero el aumento de la demanda en el servicio de transporte motivó esta nueva adquisición, con el objetivo de ofrecer mayor calidad y comodidad a las personas usuarias del centro de día.

Tras la entrega, Formoso, acompañado por la diputada de Política Social, Mar García Vidal, y por la directiva de AFAL, incluyendo al presidente Carlos López, al vicepresidente y gerente José Otero, a la secretaria Susana González y a la directora asistencial Noelia Ríos, visitó las instalaciones del centro de día.

En el recorrido, el presidente provincial pudo conocer cómo se desarrollan las actividades y talleres de memoria que la asociación pone en marcha para retrasar los efectos del deterioro cognitivo en sus usuarios.

El presidente de la Diputación subrayó la importancia del apoyo que AFAL presta a las personas con Alzheimer y a sus familias, recordando que durante la última década la institución provincial ha colaborado con la asociación no solo en la adquisición de vehículos como el entregado hoy, sino también en el desarrollo de actividades del centro de día y en la mejora de sus instalaciones.