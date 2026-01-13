El Concello de Ferrol adquiere el inmueble de la calle Mestre Gregorio Baudot

El Concello de Ferrol ha adquirido el inmueble situado en el número 23 de la calle Mestre Gregorio Baudot, en la esquina con la calle Atocha. La compra forma parte de la ejecución del sistema viario previsto en el plan de ordenación municipal y, según informa el gobierno local, "supón un paso decisivo para resolver un tapón urbanístico histórico mellorando a seguridade dos veciños e do tráfico rodado nesta zona".

Al verse afectado por un viario, este edificio no es compatible con las determinaciones establecidas en el plan de ordenación. La compra se ha efectuado por un importe de 8.400 euros. Tras su derrumbe, se liberará el espacio necesario para completar la conexión viaria y se elimina así un punto de complejidad circulatoria.

El número contiguo, el 21, fue donado al Concello en mayo del 2024. Ambos conforman un "tapón urbanístico" que impide que se complete el trazado previsto en el plan.

Con esta medida, el Concello de Ferrol avanza en la mejora de la movilidad y seguridad viaria de la zona para "dar resposta a unha demanda reiterada dos veciños".