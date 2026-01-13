El alcalde de Ferrol se reúne con la Junta de Personal para abordar las demandas de bomberos

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, convocó esta mañana una reunión con la Junta de Personal del Ayuntamiento, órgano legitimado para representar a los trabajadores municipales, con el objetivo de analizar las demandas planteadas por el servicio de bomberos.

En el encuentro también participaron el teniente de alcalde, Javier Díaz Mosquera, y la concejala de Recursos Humanos, Susana Sanjurjo.

Durante la reunión, el regidor trasladó, una vez más, la disposición del Gobierno local a mantener abiertas las vías de diálogo y consenso, con el fin de avanzar en la resolución de la situación presentada. En este sentido, Rey Varela subrayó que "Ferrol tiene la ratio de bomberos más alta de Galicia, y trabajamos para mejorarla".

Asimismo, recordó la voluntad municipal de reanudar lo antes posible el proceso selectivo para la incorporación de siete bomberos, actualmente paralizado por causas ajenas al Gobierno local.

El alcalde destacó también el incremento significativo del número de personal municipal y de los recursos materiales desde la llegada del actual Gobierno, lo que se traduce en un incremento del capítulo de personal de 19 a 25 millones de euros, reforzando así los servicios públicos y la atención a la ciudadanía.