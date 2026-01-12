Cambios de tráfico en Irmandiños por el avance de las obras de Abrir Ferrol ao Mar

El avance de las obras del proyecto Abrir Ferrol ao Mar obligará a introducir cambios en la circulación rodada en la avenida de Irmandiños a partir de este miércoles, día 14, según informó la concejala de Urbanismo, Blanca García. Las modificaciones afectarán principalmente a los accesos desde la zona portuaria y se mantendrán mientras dure esta fase de los trabajos.

El Ayuntamiento cortará uno de los carriles al tráfico en el tramo comprendido entre la puerta de Enfermería y la puerta del Dique, en el lado más próximo a la muralla del Arsenal. Como consecuencia, la entrada a la ciudad se realizará por la calle de la Iglesia, mientras que por Irmandiños solo podrán circular los vehículos que se dirijan al aparcamiento de la alameda del Carbón y aquellos autorizados por el Arsenal para acceder a la puerta de Enfermería.

Además, se restringirá el acceso de vehículos pesados desde la rotonda de la carretera del Puerto, con el objetivo de garantizar la seguridad vial durante la ejecución de las obras. Estas limitaciones podrán modificarse en función de la evolución de los trabajos.

Las actuaciones forman parte de un ambicioso proyecto de regeneración urbana y movilidad sostenible que incluye la demolición y restauración de la muralla del Arsenal, respetando su cota original del siglo XVIII, así como la creación de 1,4 kilómetros de carril bici y nuevos itinerarios peatonales conectados con el centro urbano.

El plan contempla la rehabilitación de espacios clave como la puerta del Parque, la plaza de Galicia y la puerta del Dique, generando un gran recorrido verde vinculado a la alameda del Carbón y a la fachada marítima. También se prevé la plantación de 83 nuevos árboles y la instalación de nuevo mobiliario urbano, iluminación y marquesinas de autobús.

Las obras fueron adjudicadas a la empresa Copasa de Obras y Servicios por un importe de 5,3 millones de euros, IVA incluido, y están cofinanciadas por la Unión Europea. El objetivo final es mejorar la calidad ambiental, la movilidad y la integración paisajística de la ciudad con la ría.