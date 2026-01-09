La oposición denuncia "acoso y derribo" contra los bomberos de Ferrol

PSOE, BNG y Ferrol en Común han denunciado públicamente una "operación de acoso y derribo" contra el cuerpo de bomberos de Ferrol, tras mantener una reunión con representantes del servicio municipal.

Según explican, los bomberos trasladaron a los grupos de la oposición una problemática que afecta a un servicio público esencial, que hasta hace pocas semanas era calificado por el propio alcalde como un referente por su profesionalidad, preparación y vocación de servicio.

Los tres partidos aseguran que en las últimas semanas se ha pasado de ese reconocimiento a una ofensiva pública, con declaraciones en medios de comunicación que, a su juicio, niegan la situación extrema que vive el Parque de Bomberos, marcada por la falta de personal, carencias de medios, promesas incumplidas y procesos de exclusión y discriminación en la elaboración de la nueva Relación de Puestos de Trabajo, que consideran la más discriminatoria de todo el Ayuntamiento.

La oposición califica de inadmisible la respuesta del gobierno local, denunciando falsas promesas, la falta de diálogo real y comunicados que suponen, según indican, un menosprecio a la dignidad del colectivo. Advierten además de que quien pierde en este conflicto es la ciudadanía, al verse comprometida la seguridad por la falta de efectivos suficientes para atender un servicio que hasta ahora era ejemplar.

PSOE, BNG y Ferrol en Común reiteran su apoyo total a las reivindicaciones de los bomberos y reclaman al Ayuntamiento y al alcalde Rey Varela que rectifiquen la situación, cubran las plazas vacantes y atiendan las demandas salariales y organizativas de un colectivo que consideran ninguneado desde hace años.