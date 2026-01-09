Detenida una empresaria de Narón (A Coruña) por supuestos delitos aduaneros y fiscales

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han detenido a primera hora de este viernes a una conocida empresaria de la localidad de Narón (A Coruña) como presunta autora de delitos aduaneros y fiscales.

El arresto se ha producido en el marco de un amplio despliegue policial coordinado por el Servicio de Vigilancia Aduanera y la Agencia Tributaria, cuyas actuaciones han sido declaradas secretas por la autoridad judicial.

El operativo se inició a primera hora de la mañana en el barrio de A Solaina, concretamente en un inmueble situado en los números 23-25 de la calle Xaquín Bruquetas.

Según testigos presenciales, la intervención contó con un fuerte dispositivo de seguridad compuesto por cerca de una decena de efectivos uniformados con cascos y escudos, que llegaron a portar un ariete para facilitar la entrada en el domicilio.

Durante el transcurso de la mañana, los agentes procedieron al registro tanto de la vivienda de la arrestada como del garaje del edificio. Como resultado de la inspección, la fuerza actuante ha incautado cajas con documentación y diversas pertenencias de la mujer que serán analizadas en las próximas horas para avanzar en la instrucción del caso.

La detenida es una empresaria vinculada históricamente al sector servicios en la comarca. Según han confirmado conocidos de la mujer a Europa Press, en el pasado gestionó varios negocios de hostelería y, en la actualidad, se encontraba al frente de una cafetería situada en el barrio de A Gándara, también en el municipio naronés. También estuvo vinculada con una empresa de limpieza.

Investigación

En la investigación que ha culminado con este arresto han participado activamente técnicos de la Agencia Tributaria, quienes también se desplazaron al lugar del operativo para colaborar con las fuerzas policiales en el aseguramiento de pruebas relacionadas con la supuesta trama de delitos económicos.

Por el momento no han trascendido los cargos específicos ni la cuantía del supuesto fraude, debido a que las diligencias se encuentran bajo secreto de sumario. Se espera que la detenida pase a disposición judicial en las próximas horas.