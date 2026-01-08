Fallece un operario de Ferrol a bordo de una patrullera de la Guardia Civil en La Gomera

Un operario naval de 60 años, natural de la comarca de Ferrolterra, falleció este martes mientras trabajaba a bordo del buque de la Guardia Civil Río Tajo. El suceso ocurrió sobre las 20:30 horas, cuando la patrullera oceánica participaba en un operativo de interceptación y rescate de un cayuco en aguas de La Gomera.

El fallecido era empleado de Gauzón Ibérica, una empresa con sede central en Ferrol que gestiona el mantenimiento y la operatividad de las tres patrulleras oceánicas de la Benemérita. Fuentes cercanas al caso han informado a Europa Press de que el hombre sufrió un desvanecimiento repentino, lo que provocó que se golpeara la cabeza contra el casco del buque al caer al suelo.

A pesar de la inmediata intervención de los servicios médicos, no se pudo hacer nada por salvar su vida. Tras la correspondiente autorización judicial, el cadáver fue trasladado para la realización de la autopsia, que determinará si el fallecimiento fue causado por el impacto o por una patología previa.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha emitido un comunicado lamentando el accidente y trasladando sus condolencias. La organización ha señalado que permanecerán a la espera de que la Policía Judicial y la Inspección de Trabajo aclaren las circunstancias exactas del suceso mediante la investigación correspondiente.

Gauzón Ibérica, además de su sede principal en Galicia, cuenta con delegaciones en Madrid, Cádiz y Gran Canaria para soporte técnico de las unidades de vigilancia marítima de la Guardia Civil en todo el territorio nacional.