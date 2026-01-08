Fallece con 24 años el actor gallego Siro Ouro, conocido por su papel en la serie 'La Mesías'

Siro Ouro, conocido artísticamente como Gold Sirope, falleció el pasado 1 de enero a los 24 años de edad. Así lo ha confirmado su padre, Dani Ouro, a través de un comunicado en redes sociales, donde ha explicado que el artista llevaba años "luchando con una enfermedad rastrera, mezquina y cruel a la que finalmente sucumbió".

El padre del joven actor explica que en Nochevieja el joven se tomó las uvas en casa de su abuela y se retiró a su habitación diciéndole 'Te quiero'. Siro Ouro falleció esa madrugada "sin sufrir": "Descansa en paz mi niño. Ahí donde estás nadie puede hacerte daño. Te amaré siempre".

La compañía de teatro La Tristura, a la que perteneció el actor, ha contado también en redes sociales la dura noticia: "Ha muerto Siro. Nuestro joven, un delicado amigo. Intérprete de nuestras obras y compañero de tantas aventuras".

"Era un ser increíble, casi un milagro que entró en nuestra vida con 9 años. Estos últimos años han sido difíciles, hemos intentado acompañarle. Le hemos querido mucho", señala la compañía en el mismo comunicado.

Nacido en Ferrol, Siro Ouro formó parte de películas como Somos Reyes o de la serie creada por Los Javis La Mesías, entre otros proyectos. También desarrolló en los últimos años su faceta de músico y compositor.