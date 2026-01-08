Aplazado por mal tiempo el despliegue con la OTAN de la 'Almirante Juan de Borbón' desde Ferrol

La 'Fragata ‘Almirante Juan de Borbón’ (i), en la base de A Graña, en Ferrol. Raúl Lomba - Europa Press

La salida de la fragata Almirante Juan de Borbón (F-102) desde el Arsenal Militar de Ferrol, programada para la mañana de este jueves, ha sido aplazada, según ha confirmado la Armada Española. El buque, que debe integrarse en una de las flotas permanentes de la OTAN, ha visto retrasada su navegación debido a las adversas condiciones climatológicas de la costa gallega.

La salida se ha fijado para la mañana de este sábado, 10 de enero. El acto oficial de despedida se mantendrá en el muelle número 4 del Arsenal ferrolano, desde donde el buque pondrá rumbo al norte para iniciar su misión internacional.

La Almirante Juan de Borbón se integrará en la Agrupación Naval Permanente de la OTAN número 1 (SNMG-1), una fuerza marítima multinacional que opera de forma continua en aguas del Atlántico Norte y el Mar Báltico, según recoge Europa Press.

Esta unidad está compuesta por buques de diversas nacionalidades aliadas y constituye el primer elemento de respuesta de la Alianza Atlántica ante posibles crisis. Su labor principal se centra en garantizar la libertad de navegación en zonas de alto valor estratégico, mantener una capacidad de reacción rápida ante cualquier contingencia y reforzar la presencia aliada y la disuasión en el flanco norte europeo.

La incorporación de esta fragata de la clase Álvaro de Bazán subraya el papel activo de España en las fuerzas de respuesta inmediata de la OTAN. La Armada Española, de esta forma, vuelve a poner a disposición de la Alianza uno de sus activos más tecnológicos y con mayor capacidad de defensa aérea, consolidando su compromiso con la seguridad colectiva en el marco de las misiones de defensa.