Un incendio calcina una vivienda unifamiliar de Santa María de Neda (A Coruña)

Ninguna persona resultó herida

Un incendio ha calcinado el recibidor y el falso techo de una vivienda unifamiliar del lugar de Pename, en Santa María de Neda (A Coruña) este domingo. No hay personas heridas.

Tal y como ha confirmado el 112 Galicia a Europa Press, las zonas afectadas por el fuego han sido la entrada, donde había una lavadora y otros muebles, y el falso techo. Unos 20 metros cuadrados aproximadamente.

El aviso llegó a través de un particular que llamó alrededor de las 09:00 horas de la mañana. Hasta allí se desplazaron los Bomberos del Eume, el GES de Mugardos y la Guardia Civil. Desde el GES de Mugardos apuntan a que los daños solamente fueron materiales.

Los vecinos de la zona también colaboraron en que el fuego no alcanzase más zonas de la vivienda.