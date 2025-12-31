Fallece el actor gallego Miquel Insua a los 64 años

El actor Miquel Insua (Valdoviño, 1961) ha fallecido este martes, 30 de diciembre, a los 64 años. El gallego participó en series y películas tanto del ámbito gallego como del nacional, destacando sus papeles en películas como 'Magical Girl', 'Fatum' o 'Sempre Xonxa' y series como 'Operación marea negra', 'O sabor das Margaridas' y 'Saudade de ti'.

Desde la Academia Galega do Audiovisual expresaban, a través de sus redes sociales, su profundo pesar por la pérdida del actor. También, el conselleiro de Cultura, José López Campos, ha dedicado unas palabras para despedir al intérprete.

Sentimos profundamente a perda do actor Miquel Insua.

Acompañamos á súa familia e seres queridos no pesar e enviamos toda a nosa forza e condolencias. pic.twitter.com/mb4aCaos3w — Academia Galega do Audiovisual (@AcademiaGalegaA) December 30, 2025

El velatorio para despedir a Miquel Insua está teniendo lugar este miércoles en Valdoviño, el pueblo que lo vio crecer, y donde mañana tendrá lugar el entierro.