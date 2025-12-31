Activado el plan de emergencias en As Somozas (A Coruña) tras el accidente de un camión

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. Guardia Civil

La Xunta de Galicia ha activado el Plan de Emergencias Transgal por la salida de vía de un camión de transporte de mercancía peligrosa en Cal da Ortiga, Seixas, en el municipio coruñés de As Somozas. El vehículo tenía varios bultos con "distintas sustancias perjudiciales", según el 112 Galicia.

La posición inestable del vehículo, junto con una pequeña pérdida de la carga que intentan controlar los equipos de emergencias, así como la cercanía de riachuelos y viviendas próximas ha obligado a activar el Plan de Emergencias por accidente de transporte de mercancía peligrosa implicado (Transgal).

El 112 Galicia recomienda evitar aproximarse a la zona y seguir las indicaciones de las autoridades.

Los Bombeiros Eume, el GES Ortigueira, la Guardia Civil de Tráfico, la empresa para la gestión de residuos, Medio Ambiente, técnicos de la Axega y de la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior trabajan en la zona, además de estar avisado el Grupo de Apoio Loxístico de la Axega.

Los medios y recursos que intervienen en la zona están buscando la manera de retirar el vehículo y la carga en las mejores condiciones de seguridad para el entorno y la ciudadanía.