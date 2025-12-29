Un motorista resulta herido leve en un accidente en Ferrol

Un motorista ha resultado herido leve esta tarde en Ferrol tras un siniestro que se produjo en la calle Souto. El accidente tuvo lugar sobre las 18:45 horas, cuando se produjo una colisión entre una moto y un coche.

El propio motorista fue quien alertó a los servicios de emergencias, informando de que presentaba pequeñas lesiones. Hasta el lugar se movilizó a la Policía Local y a Urxencias Sanitarias, que atendieron al hombre.