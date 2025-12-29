Policía Local en una imagen de archivo.

Ferrolterra

Un motorista resulta herido leve en un accidente en Ferrol

El siniestro se produjo tras un choque entre una moto y un coche

Un motorista ha resultado herido leve esta tarde en Ferrol tras un siniestro que se produjo en la calle Souto. El accidente tuvo lugar sobre las 18:45 horas, cuando se produjo una colisión entre una moto y un coche.

El propio motorista fue quien alertó a los servicios de emergencias, informando de que presentaba pequeñas lesiones. Hasta el lugar se movilizó a la Policía Local y a Urxencias Sanitarias, que atendieron al hombre. 