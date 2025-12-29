Ferrol abrirá en enero el plazo para inscribirse en la bolsa de trabajo municipal

El próximo 1 de enero, el Concello de Ferrol abrirá el plazo de inscripción y actualización de las listas de la bolsa de trabajo municipal, que tiene carácter bianual. Con ello, el proceso que se realiza cada dos años, mantendrá las inscripciones abiertas hasta el 31 de enero y deja sin efecto las listas aprobadas en el 2024. Debido a esto, las personas ya inscritas previamente deberán presentar de nuevo su solicitud.

Así, el proceso permitirá incorporar a nuevas personas aspirantes o actualizar a quienes ya formaban parte de bolsas anteriores para reforzar los servicios municipales, cubrir bajas o jubilaciones.

La concelleira de Recursos Humanos, Susana Sanjurjo, valoró al respecto que "cando chegamos ao Goberno municipal atopámonos cunha situación de abandono: as bolsas de traballo estaban caducadas e sen actualizar desde o ano 2017".

Las personas interesadas tendrán que cumplir los requisitos establecidos para cada escala, subescala, clase o categoría y presentar sus solicitudes dentro del plazo, junto al anexo I, copias de su DNI, titulación exigida y certificado de lengua gallega según la categoría, además del currículum autobaremado del anexo II y otra documentación. Todo ello se presentará en la sede electrónica.

En total habrá 10 categorías: Trabajadores Sociales (A2), Ayudantes de Archivo y Biblioteca (A2), Técnico de redes (C1), Oficiales de obras (C2), Chóferes mecánicos (C2), Auxiliares Casa Acogida (C2), Conserjes E (AP), Peones E (AP), Técnico/a informátic/a (A2) y Animadores socioculturales (C1).

Las listas del 2026 tendrán una validez de dos años.