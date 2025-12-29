Evacuan a una persona en Ares (A Coruña) por inhalación de humo tras incendiarse un colchón

Un vecino del municipio coruñés de Ares ha tenido que ser evacuado este domingo por inhalación de humo tras incendiarse un colchón en el interior de su vivienda en el lugar de O Raso, en Caamouco.

Según recoge el 112 Galicia en su informe, fue el propio afectado quien alertó a la Central de Emergencias del incendio, aunque indicó que este ya estaba apagado, y solicitó asistencia sanitaria.

En el operativo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el GES de Mugardos y la Guardia Civil.