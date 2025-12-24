Ofrecido por:
El alcalde de Ferrol visita la Cocina Económica en uno de los días más especiales del año
Durante el acto se procedió a la entrega de marisco por parte de la Cofradía de Pescadores de Ferrol
El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha visitado esta mañana las instalaciones de la Cocina Económica de la ciudad, que cada día atiende a centenares de personas sin recursos.
El primer edil ferrolano ha destacado el arduo trabajo para poder llevar a cabo su tarea, en una noche especial como es Nochebuena.
Durante la visita, la Cofradía de Pescadores de Ferrol ha hecho entrega de marisco, que servirá para cocinar y preparar un menú diferente y adaptado a estas celebraciones.
Cabalgata de Papá Noel en el barrio de Caranza de mañana
Más allá de la cabalgata tradicional de tarde, que tendrá lugar esta tarde a las 18:00 con salida desde la carretera de Catabois frente a la Gasolinera, en el número 445, esta mañana ha tenido lugar una cabalgata en el barrio de Caranza, uno de los que tiene más densidad de población.
La salida ha tenido lugar en el Centro Cívico, en un acto que ha acogido a muchos niños deseosos de poder entregarle las últimas cartas y compartir unos momentos de confidencias con él.