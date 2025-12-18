El tren entre A Coruña y Ferrol, paralizado por la caída de un árbol a la altura de Betanzos

Si la circulación en tren desde la ciudad de Ferrol hasta A Coruña ya está lastrada por los propios condicionantes de un trayecto más cercano al siglo pasado, esta mañana los usuarios que han hecho uso de ella se han encontrado con un nuevo percance en el camino.

ADIF ha informado a las 9:04 que la circulación se encontraba interrumpida debido a la caída de un árbol sobre la infraestructura, lo que ha impedido que se utilice el tramo entre Pontedeume y Betanzos Cidade.

El personal de mantenimiento ya se encuentra en el lugar para tratar de restablecer el flujo circulatorio lo antes posible.

El tren a Ferrol, uno de los grandes debe de las administraciones

En las últimas semanas, el Foro Cidadán polo Ferrocarril ha exteriorizado el sentir de una comarca entera, que se siente agraviada por no contar con unas conexiones en tren que consideran "dignas" del siglo XXI.

La ausencia de una estación intermodal ni un plan para ella, la pérdida de conexiones directas, el propio trazado de la vía, la imposibilidad casi de uso de la mayoría de líneas y el deficiente servicio del tren de vía estrecha (la antigua FEVE) han agotado la paciencia de los ferrolanos.

Incluso el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela, llegó a interpelar al Ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Senado.

El socialista indicó que muy pronto habría novedades, pero el tiempo pasa y Ferrol sigue en el vagón de cola de un medio de transporte que ya une, con éxito, gran parte del eje atlántico entre A Coruña, Santiago de Compostela y Vigo.