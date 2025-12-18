Un acusado de agresión sexual a una niña en Fene (A Coruña): "No la obligué a hacer nada que no quisiese"

Un hombre acusado de agredir sexualmente a una menor en la localidad de Maniños, ubicada en el municipio de Fene (A Coruña), ha insistido en que no existieron tocamientos "para nada". Los hechos se habrían producido entre 2022 y 2024, y la pequeña tiene en la actualidad 10 años.

"No la obligué en ningún momento a hacer nada que no quisiese", ha sostenido en su declaración en el juicio este jueves en la Audiencia Provincial de A Coruña, según recoge Europa Press. "Estábamos a la vista de todos, yo no me escondí en absoluto", ha alegado el acusado respecto a los momentos en los que estuvo con la niña.

A las preguntas de los letrados sobre si le hizo tocamientos a la menor tras explicar que tenía relación con ella porque era "amigo" de sus padres, el varón señaló que "para nada, no se me ocurre".

"Yo sé a ciencia cierta que no he hecho nada malo a nadie", ha aseverado el acusado. "No la obligué en ningún momento a hacer nada que no quisiese", ha añadido, para explicar que la menor le "seguía": "Yo salí y vino detrás de mí".

El Ministerio Público, en su escrito de calificación al que ha tenido acceso Europa Press, considera los hechos constitutivos de un delito continuado de agresión sexual. Así, pide para el acusado una pena de seis años de cárcel y como el pago de una indemnización a la víctima de 5.000 euros por el daño moral.

La acusación particular que representa a la madre reclama cuatro años de prisión y la del padre, tres. En contraposición, la defensa del encausado solicita la libre absolución.