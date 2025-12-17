Dos heridos leves en Ferrol tras un incendio en su vivienda

Dos personas resultaron heridas leves este miércoles en Ferrol tras un incendio en una vivienda de la calle Sánchez Calviño. El fuego, en concreto, se produjo en el 5º piso del número 63 alrededor de las 15:50 horas y no afectó a otros pisos.

La Policía Local, la Policía Nacional y los bomberos se desplazaron hasta la zona. Los bomberos desplazados (seis efectivos con un camión bomba y una autoescalera) atacaron el fuego desde el interior del inmueble y desde la fachada exterior, y a las 17:30 horas ya estaban terminando con las tareas de ventilación y desescombro.

Los vecinos fueron evacuados o confinados, según la vivienda en la que se encontraban. El resto del edificio, sin embargo, no se vio afectado por el fuego más allá de las marcas de humo que quedaron en las escaleras. Sí se vieron afectados los coches aparcados en la calle debido al material que se desprendió con el incendio.

Dos personas resultaron heridas leves, por lo que recibieron asistencia del personal sanitario desplazado en una ambulancia del 061. Uno de ellos tenía una pequeña quemadura en un dedo, según señalan fuentes municipales, que añaden que estaban nerviosos. Ninguno de ellos precisó ser trasladado al hospital.

Todo apunta, según indican los bomberos, a que el origen del fuego fue el mal funcionamiento de una bombona de butano, aunque las causas deben determinarse con exactitud.