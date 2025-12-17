Ofrecido por:
Esperanza Piñeiro, nombrada ferrolana del año 2025
El Ayuntamiento concede las insignias de oro a figuras destacadas de la ciudad en reconocimiento a su trayectoria cultural, académica y social
La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Ferrol acordó hoy, por unanimidad, conceder la distinción de ferrolana del año 2025 a la catedrática de Historia Esperanza Piñeiro de San Miguel, en reconocimiento a su trayectoria investigadora y compromiso con la conservación y divulgación de la historia de Ferrol y su comarca.
Especialista en estudios históricos locales, Piñeiro ha sido pieza clave en la creación del Museo de Ferrol y mantiene una activa participación en el Foro Ciudadano por el Ferrocarril.
Además, como directora de la revista Ferrol Análisis, es autora de numerosas publicaciones dedicadas a personajes ilustres y cuestiones fundamentales para comprender la evolución de la ciudad, consolidándose como referente intelectual y académico imprescindible de la memoria ferrolana.
En la misma sesión se aprobaron las insignias de oro de San Xiao, que distinguen a personas y colectivos que han contribuido de manera decisiva al desarrollo social, cultural, académico y económico de Ferrol.
A título póstumo, el galardón será entregado a Manuel Luaces, ingeniero de Astano y profesor titular de Ingeniería Técnica, destacado por su impulso a la colaboración entre universidad y tejido empresarial, así como por su compromiso con el deporte local.
La lista de galardonados incluye también al pintor Andrés Gabarres, finalista del 60º Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura y autor del retrato de Fernando Miramontes que adorna el salón de plenos del Ayuntamiento.
Además, recibirán la insignia los fundadores del emblemático restaurante O Parrulo, Celestina y José Martínez, pioneros de la restauración ferrolana y referentes nacionales de la cocina tradicional.
Los galardones serán entregados el 7 de enero, festividad de San Xiao, en un acto institucional que se celebrará en el Teatro Jofre, reconociendo así la contribución de estas personas al patrimonio cultural, histórico y social de Ferrol.