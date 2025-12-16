La cuarta edición de Regalarte abre este jueves en Ferrol con el arte local como protagonista

El Ayuntamiento de Ferrol inaugura este jueves, 18 de diciembre, la cuarta edición de Regalarte, el mercado de arte de Navidad que se instalará en la plaza de la Constitución y que permanecerá abierto hasta el domingo 21.

Se trata de una iniciativa ya consolidada dentro de la programación navideña, concebida para dinamizar el centro de la ciudad y apoyar de manera directa al sector creativo local.

La concejala de Mercados y Turismo, Maica García, destacó que Regalarte se ha convertido en un espacio de referencia para comprar arte como regalo, al tiempo que permite dar visibilidad y respaldo al talento artístico de Ferrol y su comarca.

La edil subrayó que esta propuesta se suma a las acciones impulsadas por el Ayuntamiento durante estas fechas para fomentar la actividad cultural y comercial.

En esta cuarta edición participarán 18 artistas de distintas disciplinas, como pintura, escultura, talla o fotografía, que expondrán y venderán sus obras directamente al público en un formato de galería abierta.

La mayoría de los creadores son de Ferrol y de municipios cercanos, reforzando así el compromiso municipal con la promoción del talento de proximidad.

Entre los participantes figuran Marta Aramendia, Xavi Cano, Manuel Carballeira, Pablo Livio, Blanca Escrigas, Goiriz, Montse Gutiérrez, Sol Lamas, Cati Lanza, Like Marmota, Patri Nekane, Martín Núñez, Álvaro Núñez de Pazos, Fer Patiño, Edu Pereira, Sofía Piñeiro, Rafael Romero y Laureano Vidal.

El mercado podrá visitarse en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas, ofreciendo durante cuatro días una oportunidad para acercarse al arte local en pleno corazón de la ciudad.

Más actividades

Además, Maica García avanzó que durante la Navidad se desarrollará el tradicional programa de panxoliñas en los mercados municipales, una iniciativa que combina comercio de proximidad y animación cultural.

El coro infantil Mosaico del Colegio Tirso de Molina actuará el día 22 en el mercado de la Magdalena y el día 23 en el de Recimil, ambos de 12:00 a 13:30 horas.

Por su parte, el coro Diapasón ofrecerá actuaciones el día 29 en el mercado de Caranza, de 11:30 a 12:00 horas, y en el de Recimil, de 12:15 a 13:30 horas, y el día 30 en el mercado de la Magdalena, de 12:00 a 13:30 horas.