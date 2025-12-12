Los sindicatos de auxiliares de Navantia en Ferrol reclaman una tabla salarial única y con subidas

Los sindicatos con representación en la industria auxiliar en los dos astilleros de Navantia en la ría de Ferrol han presentado una propuesta unitaria de nuevas condiciones salariales, con una demanda a la patronal de la unificación y la subida de las tablas retributivas en el marco de la negociación del convenio colectivo provincial, que finaliza el 31 de diciembre.

En una rueda de prensa celebrada ante la puerta de Navantia Ferrol, en donde se realizó incluso una concentración de delegados de las compañías, el secretario comarcal de CIG-Industria y portavoz de todos los sindicatos, Sergio Martínez, detalló el documento aprobado en asambleas por la industria auxiliar.

El eje central del acuerdo es la unificación de las dos tablas salariales diferenciadas que actualmente rigen en los acuerdos navales, como son la de aceros y la de servicios.

"Lo que hacemos es eliminar la tabla de servicios, aumentar las cuantías de las categorías más bajas para intentar que no haya tanta brecha entre los oficiales de primera, oficiales de segunda y demás", explicó Martínez.

El portavoz sindical destacó que los incrementos son "bastante importantes" especialmente para la gente afectada por la antigua tabla de servicios y pinturas, así como para las categorías más bajas.

Plus del astillero

Otra de las "novedades" y "abusos frecuentes" que el documento busca corregir es la aplicación del plus de astillero. Los sindicatos exigen que todas las licitaciones relacionadas con Navantia, independientemente de si los trabajos se ejecutan dentro o fuera de la factoría (en talleres externos), obliguen a las empresas a pagar este plus a sus trabajadores.

Martínez insistió en el carácter unitario y de "certeza" del documento, que ya ha sido trasladado a la dirección de Navantia y que será entregado a los empresarios de la industria auxiliar con el objetivo de iniciar las negociaciones "a la mayor brevedad".

El representante sindical subrayó que la negociación se produce en un contexto de "años de muchísimo trabajo" y "escasez brutal de mano de obra", que justifica la recuperación de derechos.

Aunque la intención es un ánimo negociador, Martínez advirtió que la determinación es "plena": "Si hay que ir a un conflicto, iremos; a ninguno nos gustaría un conflicto, pero tenemos claro que las condiciones tienen que cambiar y ese es el camino".

Los trabajadores, según las organizaciones sindicales, apoyan "total y absolutamente" llegar al punto que sea necesario.