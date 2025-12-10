La tapa 'Merienda del patrón' arrasa en Ferrol y se alza con el Tapéate 2025

Ferrol vivió este año la edición más exitosa del Tapéate, la ruta gastronómica que reunió a 24 locales y que dejó un récord histórico: más de 19.000 tapas vendidas, 2.500 más que en 2024.

En esta ocasión, la gran vencedora fue "Merienda del patrón", la propuesta del restaurante Sinxelo, que se llevó el primer premio en un certamen marcado por la creatividad y el nivel culinario.

El segundo premio recayó en Bacelo, con su tapa "Ferrol", que además obtuvo el premio especial del público. El tercer puesto fue para La bodega de la Estrella, gracias a su creación "Carrilleira do Souto". La Asociación de Hostalería de Ferrol e Comarca confirmó que las cifras alcanzadas este año consolidan al Tapéate como una cita imprescindible en el calendario gastronómico de Galicia.

El jurado profesional estuvo formado por Nuria Casanovas, del restaurante O Castro; el creador gastronómico Pablo Correa (@grangurtel); y Adrián Felípez, chef del restaurante Miga.

También participó un jurado semiprofesional integrado por alumnado del ciclo superior dual de Hostelería del CIFP Fraga do Eume.

Durante el acto se dieron a conocer también los premiados del sorteo entre quienes votaron la tapa favorita del público, que recibieron vales para disfrutar de nuevas cenas en la hostelería local.