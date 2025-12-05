La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao saca a subasta tres refugios mineros y otros activos

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao ha lanzado a subasta pública tres refugios mineros y otros activos para darles una "segunda vida". La subasta se desarrolla a través del portal especializado Escrapalia (del Grupo Surus).

Actualmente están abiertos a pujas tres refugios mineros de emergencia Dräger MRC 24/12, diseñados para alojar hasta 12 personas con autonomía de 24 a 48 horas en caso de incidentes subterráneos. El precio de salida de cada unidad, 6.000 euros. El lote compuesto por los tres refugios, sale a pujas por 18.000 euros.

Estos refugios cuentan con un sistema de protección respiratoria con presión positiva, monitorización de gases y suministro de oxígeno, equipamiento interior completo (aire acondicionado, ventilación, iluminación LED, banco de asientos, baño químico portátil, sistema de presurización y señalización exterior) y son de material estructural reforzado y apto para túneles civiles y minas de cobre, oro o carbón.

La subasta incluye también un lote de 130 unidades de vallas metálicas modulares, ideales para cierres temporales o permanentes, fabricadas en acero galvanizado y pintadas en verde industrial y con aproximadamente 442 metros lineales de vallado. El precio de salida se sitúa en estos momentos en 330 euros.

Además, se oferta un 1 lote compuesto por una tolva de áridos, cerchas, escudos de muelle y diversos materiales valorizables. Su precio inicial se sitúa en 2.000 euros.

Las subastas tienen dos fechas de cierre: 12 de marzo de 2026 para los refugios, y 11 de diciembre de 2025 para los otros lotes.

Condiciones para participar

Cualquier persona física o jurídica puede participar de forma sencilla: registrándose gratuitamente en la web de Escrapalia; depositando la fianza correspondiente a cada lote en el que desee participar; solicitando la visita presencial, si desea inspeccionar los activos antes de pujar, y realizando sus pujas online, en un entorno seguro, transparente y abierto.

Potenciar la economía circular

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao se encuentra entre las cuatro principales de la fachada noratlántica-cantábrica. Sus instalaciones son puerta de entrada a Ferrolterra y A Mariña, y constituyen uno de los principales motores socioeconómicos de ambas comarcas.

Con 111 años de historia, su propósito es actuar como palanca para la consecución de un futuro sostenible en su entorno de impacto. Y enarbola los valores de poner el foco en las personas, la seguridad de sus instalaciones, la eficiencia de las operaciones, la innovación y la colaboración para acercarse a la excelencia operativa. A través de estos valores, la APFSC articula la sostenibilidad económica, social y medioambiental de su actividad y su aporte a la comunidad.

Su estrategia incluye como pilares estratégicos la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, y un total de 13 objetivos estratégicos en materia de sostenibilidad. En su estrategia de sostenibilidad resultan claves las actuaciones relativas a potenciar la economía circular.

Una de las líneas de ese plan de acciones relacionadas con la sostenibilidad consiste en enajenar activos que la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao ya no necesita o han llegado al final de su vida útil.

Para hacerlo de forma circular y sostenible, ha encargado su comercialización a Surus, empresa con años de experiencia en procesos de asesoramiento, reimplantación circular y desempleo de activos.