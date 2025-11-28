La Guardia Civil detona una granada de mortero hallada en una vivienda de Ortigueira (A Coruña)

La Guardia Civil retiró y detonó en las últimas horas un artefacto explosivo localizado en el sótano de una vivienda particular en Ortigueira.

El aviso lo dio uno de los propietarios del inmueble, que encontró la pieza, una granada de mortero aparentemente cargada, mientras realizaba tareas de limpieza en la casa.

La rápida llamada de alerta permitió activar el protocolo de seguridad previsto para este tipo de hallazgos.

Hasta la vivienda se desplazaron de inmediato agentes del Puesto de Ortigueira, que confirmaron la veracidad del hallazgo y procedieron a acordonar la zona, estableciendo un perímetro de seguridad para proteger a los vecinos.

Desde ese momento, la prioridad fue asegurar el inmueble y evitar cualquier tipo de manipulación que pudiera poner en riesgo a los residentes o al entorno.

La intervención se desarrolló con máxima precaución debido al estado del proyectil.

Tras la primera evaluación, se activó al Equipo de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Comandancia de A Coruña, cuyos especialistas se hicieron cargo de la operación.

El equipo procedió a la retirada segura de la granada, una tarea especialmente delicada al tratarse de un artefacto antiguo pero aún potencialmente operativo.

El dispositivo fue trasladado a la zona de Lombao, donde se encuentra una cantera abandonada utilizada para este tipo de actuaciones.

En ese punto, los técnicos del GEDEX llevaron a cabo una detonación controlada, siguiendo el protocolo establecido para garantizar la eliminación total del proyectil y la seguridad del entorno.