Ferrol aprueba inicialmente un presupuesto récord de 97 millones para 2026

El pleno del Ayuntamiento de Ferrol aprobó ayer de forma inicial el presupuesto de 2026, que alcanzará los 97.164.911,85 euros, una cifra que supone un aumento del 5,71% respecto a 2025 y un 23,2% más que en 2023.

La concejala de Hacienda, Susana Sanjurjo, definió estas cuentas como "las más altas de la historia de Ferrol", destacando que reflejan un proyecto de transformación sostenido en la planificación financiera de los últimos años.

La votación salió adelante con el respaldo del Gobierno local, mientras que PSOE, BNG y FeC votaron en contra.

Sanjurjo explicó que el nuevo presupuesto permite consolidar inversiones clave gracias a la "seriedad y rigurosidad" en la gestión económica, recordando que la planificación iniciada en 2023, con horizonte 2027, ya ha permitido arrancar proyectos estratégicos.

En este marco, el documento económico para 2026 incluye 12,4 millones en inversiones ligadas al modelo de ciudad y a la Agenda Urbana Ferrol 2030.

La concejala subrayó también que el Ayuntamiento mantiene congelados todos los impuestos municipales con el objetivo de seguir apoyando a las familias, y apuntó que por cada euro invertido desde Ferrol se capta otro de otras administraciones.

El presupuesto, añadió, blinda el gasto social con un incremento del 15%, refuerza los servicios del día a día y contempla nuevas incorporaciones al personal municipal, que ya ha sumado 91 funcionarios más y consolidado la situación laboral de 103 trabajadores desde el inicio del mandato.

Entre las inversiones más relevantes figuran los 4,7 millones para la Cidade do Deporte, 800.000 euros para el saneamiento en el rural, otros 800.000 para el plan de aglomerados, 350.000 para pintado y señalización, 300.000 para la rehabilitación del mercado de Recimil, 300.000 para el plan Ferrol 2030, 260.000 para el museo de Ferrol y 150.000 para la V fase de accesibilidad, además de los planes de renovación de parques infantiles y modernización del alumbrado.