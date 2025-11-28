Condenan al 'Rambo gallego' a más de siete años de prisión por robos con violencia en Ferrolterra

El acusado Alfredo Sánchez Chacón declara en el Juzgado de lo Penal número 2, a 24 de noviembre de 2025, en Ferrol, A Coruña, Galicia (España). Europa Press

El Juzgado de lo Penal número 2 de Ferrol ha condenado al conocido 'Rambo gallego' a siete años y cinco meses de prisión como autor de una serie de delitos cometidos entre finales de 2021 y principios de 2022, que incluyen robos con fuerza y con violencia en viviendas, así como resistencia a un agente de la Guardia Civil.

La sentencia, dictada este viernes y recogida por Europa Press, llega tras un juicio celebrado el pasado lunes, 24 de noviembre.

En ella se detalla la condena en cuatro delitos. El de mayor gravedad es un robo con violencia en casa habitada y con uso de instrumento peligroso, ocurrido el 25 de enero de 2022.

Según los hechos probados, el acusado entró en un garaje de una vivienda de San Sadurniño, sustrajo una cartera con 850 euros y, al ser sorprendido por el dueño, le propinó un fuerte golpe en la cara con un bastón que utilizaba para caminar. Por este hecho, se le impone la pena de cuatro años y siete meses de prisión.

Asimismo, se le condena por un robo con fuerza cometido el 29 de diciembre de 2021 en una casa no habitada de la localidad de Cabanas donde, tras subirse a una silla y forzar una ventana, sustrajo diversas latas de comida y otros comestibles. La pena por este delito es de un año y dos meses de prisión.

Resistencia a un agente

El tercer delito que se le imputa es el de tentativa de robo con fuerza en casa habitada en el lugar de O Calvario, en la parroquia de Loira, en la localidad de Valdoviño, el 3 de febrero de 2022. Aquella noche, el conocido como 'Rambo gallego' intentó forzar la ventana de una cocina, pero huyó al ser descubierto por los moradores.

Poco después del intento de robo, cometió un delito de resistencia frente a un agente de la Guardia Civil que intentaba detenerlo. El condenado ignoró el alto e incluso dos disparos al aire, y, cuando fue alcanzado, forcejeó e intentó golpear al agente con el bastón.

Por esto, y al concurrir la agravante de reincidencia, se le imponen ocho meses de prisión, además de un año de prisión por el intento de entrar en vivienda habitada.

El tribunal ha desestimado las alegaciones de la defensa, que esgrimió un supuesto estado de necesidad y dilaciones indebidas, argumentando que el acusado, que se encontraba en situación de fuga tras un permiso penitenciario, podía haber cubierto sus necesidades vitales por medios legales.

En el ámbito de la responsabilidad civil, deberá indemnizar con 850 euros a una de las víctimas, cantidad que deberá ser satisfecha a partir del dinero intervenido en el momento de su detención. Asimismo, se acuerda el comiso de los 1.228 euros encontrados en su poder y de una mochila con útiles de supervivencia (guantes, pasamontañas y linterna).

La resolución no es firme ya que cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de A Coruña en un plazo de diez días.