Un simulacro en el túnel de la AP-9 en Cabanas (A Coruña) causará esta noche afectaciones al tráfico

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible llevará a cabo un simulacro de actuación y coordinación para casos de accidente en el túnel Pedra do Couto, ubicado en la autopista AP-9F, dentro del término municipal de Cabanas (A Coruña).

Según informa Europa Press, el incidente simulado consistirá en el remolque de un vehículo averiado, que será retirado por el equipo de primera intervención situado en las bocas de los túneles. Este simulacro se ajusta a lo establecido en el Real Decreto 635/2006, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del Estado.

Para la realización del ejercicio, se cortará el tráfico en la calzada de la AP-9F con sentido Ferrol durante 24 horas. Será concretamente desde las 20:00 horas de este miércoles hasta las 20:00 horas del jueves.

Durante este tiempo, el tráfico con sentido hacia la ciudad de Ferrol circulará por el túnel correspondiente a la calzada contraria, el sentido hacia A Coruña, habilitándose en ella la circulación en ambos sentidos. Todos los cortes y desvíos estarán debidamente señalizados.