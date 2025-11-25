La Xunta realiza una apertura controlada en A Frouxeira, en Valdoviño (A Coruña), para evitar inundaciones

La Xunta de Galicia inició este martes la apertura del canal artificial de desagüe del lago da Frouxeira, en Valdoviño, una actuación incluida en el Plan de conservación del humedal y que busca evitar las inundaciones recurrentes derivadas de la acumulación de arena en el sistema litoral.

La delegada territorial en Ferrol, Martina Aneiros, se desplazó esta mañana al arenal para supervisar los trabajos que ejecuta la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.

Según explicó, la intervención se activa cuando la lámina de agua alcanza la cota fijada en el Plan de conservación, lo que justifica la apertura controlada del canal.

En su visita, Aneiros recordó que Frouxeira sufrió en el pasado múltiples alteraciones por presión humana, lo que modificó su funcionamiento hidroecológico.

Hoy en día, la comunicación natural entre la laguna y el mar permanece cerrada durante determinados ciclos, provocando que, cuando sube el nivel del agua, se registren inundaciones en la zona viaria, seguidas de una rotura brusca de la barrera litoral y el vaciado repentino de la laguna. La actuación pretende evitar precisamente ese escenario.

Este operativo se ejecuta siguiendo el protocolo del decreto 30/2015, que convirtió A Frouxeira en el primer humedal protegido de Galicia, incluido en la lista Ramsar por su importancia internacional.

Aneiros avanzó además que el Gobierno gallego espera recibir antes de final de año el estudio técnico encargado para evaluar la retirada de la barrera artificial del complejo litoral, con piedras que bloquea el flujo natural del agua y favorece la acumulación de arena que termina causando las inundaciones.

La delegada territorial subrayó que el objetivo es garantizar el mejor estado de conservación posible de este enclave, formado por el lago litoral y un amplio sistema dunar "en excelente estado".

Se trata, recordó, de uno de los espacios de mayor diversidad de Galicia, tanto por sus hábitats naturales y seminaturales como por el número de especies de flora y fauna protegidas que alberga.