Los agentes económicos de Ferrol urgen mejoras "relevantes" en la conexión por tren con A Coruña

La reclamación de mejoras en la conexión ferroviaria entre A Coruña y Ferrol es una reivindicación recurrente de las dos ciudades gallegas y de los usuarios del servicio. Los 77 minutos que se tardan en cubrir el trayecto y la falta de avances en la renovación de la ruta lastran un enlace impropio del siglo XXI.

Ahora es la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal (Cofer) la organización que reclama mejoras "urgentes y relevantes" en la conexión por tren entre Ferrol y A Coruña para que se potencie la interconexión entre las ciudades y se posibilite la "creación de un área económica integrada".

La Asociación de Hostelería y el centro comercial abierto (CCA) Ferrol A Magdalena, integradas en Cofer, resaltan que la falta de competitividad en la movilidad entre las dos urbes, con un transporte por carretera perjudicado por los peajes, frena su capacidad para atraer a nuevos clientes con un alto poder adquisitivo.

En el marco del convenio firmado con el Igape y el Concello de Ferrol para impulsar el desarrollo económico de la zona, Cofer ha presentado recientemente un informe sobre movilidad en Ferrolterra cuyos resultados hacen hincapié en la falta de uso de la conexión ferroviaria con A Coruña y los altos costes del transporte por carretera.

El documento cifra en tan solo el 1% el número de usuarios que se decanta por el tren para cubrir el trayecto con la capital de provincia y apunta a que los gastos derivados de los desplazamientos por autopista alcanzan los 74 millones de euros cada año.

Ocio, hostelería, aparcamiento

Dado que la mayor parte de los viajeros viajan entre las dos urbes por motivos profesionales, queda visibilizado que "esta conexión deficiente no ayuda a catalizar los negocios comerciales ni el ocio".

"Llevamos años reclamando a distintos gobiernos una conexión ferroviaria entre Ferrol y A Coruña digna de estas dos ciudades por la importancia que tiene en el desarrollo de la zona", señala el presidente de Cofer, Cristóbal Dobarro.

"Es el momento de que las buenas palabras, de que los pronunciamientos políticos e institucionales, se concreten en medidas urgentes y relevantes para conseguir, por fin, un área económica única", añade.

Emilio Vázquez Rey, presidente de la Asociación de Hostelería recalca que "el buen funcionamiento del servicio de tren entre las ciudades podría generar en nuestra ciudad y en la comarca gran potencial económico". "Podemos estar orgullosos de nuestra hostelería", resalta.

Los representantes del CCA Ferrol A Magdalena demandan precios asequibles para el tren de cercanías, como en otras muchas ciudades, con variedad de horarios para trabajadores, estudiantes, clientes de comercio y hostelería y visitantes. "Es una línea de comunicación muy suplicada también por municipios de la comarca. El uso del tren solventaría un gran problema en Ferrol, la falta de aparcamiento", considera el centro comercial abierto.