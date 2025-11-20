Ferrol prepara una semana de actividades contra la violencia de género con motivo del 25N

El Ayuntamiento de Ferrol ha presentado las actividades organizadas con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el próximo 25 de noviembre, bajo el lema "Non deamos a esquecemento, Ferrol unido contra la violencia machista".

La campaña comenzó el miércoles 20 de noviembre con la representación de la obra Sofhie non é o meu nome de guerra dirigida a alumnado de 3º y 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato, y de centros de FP y EPA Ferrol.

El sábado 22, se instalará un punto violeta en Parque Ferrol, donde se informará sobre las actividades del 25N y los recursos municipales contra la violencia de género. En la plaza de Armas, entre las 16:00 y las 20:00 horas, se podrá visitar el stand educativo O machismo é violencia con todas as letras, en colaboración con la Xunta de Galicia.

El lunes 24 se realizará un escape room en los centros educativos, en el que el alumnado deberá resolver enigmas relacionados con la violencia de género en el menor tiempo posible.

El martes 25, día institucional, se celebrará un acto con participación ciudadana en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Ferrol a las 11:30 horas.

El jueves 27, a las 19:00 horas en la Casa da Muller, se celebrará el coloquio Ferrol en femenino, con la historiadora Marisé Pena, que abordará la invisibilidad de la mujer en las artes como causa de violencia de género.

El viernes 28, en el Edificio Social, tendrá lugar la jornada A cara B das violencias machistas de 10:30 a 13:30 horas. Durante el viernes 28 y el sábado 29, los locales de hostelería acogerán un espectáculo itinerante de microteatros contra la violencia machista.

El sábado 29, a las 12:00 horas, se celebrará en la AVV de Viladóniga-Vilasanche el taller familiar Únete para poner fin a la violencia digital, y por la tarde, a las 19:30 horas en el Teatro Jofre, se desarrollará un acto ciudadano contra la violencia de género con lectura de la declaración institucional, proyecciones audiovisuales y actuaciones musicales de Violeta Veinte y la Cía de Fran Sieira.

El domingo 30 se celebrará la VI Carreira y Andaina contra la Violencia Machista, así como la III Marcha Ciclista del Ayuntamiento de Ferrol, con salida a las 11:00 horas desde el Cantón de Molíns.

Las inscripciones están abiertas en la página de Carreiras Galegas hasta el 27 de noviembre a las 23:59 horas, y la entrega de dorsales y camisetas se realizará los días 27 y 28 en la Casa da Muller de 9:00 a 14:00 horas, así como el mismo día de la carrera desde las 9:00 horas hasta el inicio de la prueba.

Además, la campaña se trasladará a los encuentros deportivos de Club Universitario de Baloncesto Baxi, Parrulo Fútbol Sala, Abeconsa Basketmi Ferrol y Racing de Ferrol, para seguir visibilizando la lucha contra la violencia machista en distintos ámbitos de la ciudad.