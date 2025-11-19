La Ciudad náutica de Ferrol recibe ofertas de ocho empresas para la ejecución de las obras

La Ciudad náutica de A Cabana en Ferrol continúa tomando forma. Este miércoles el Concello ha anunciado que un total de ocho empresas han presentado sus ofertas para la licitación de las obras del proyecto básico y para su ejecución, por un importe de 1.777.966,73 euros. Las obras, que comenzarán en 2026, tienen un plazo de ejecución de 14 meses.

Tal y como ya se había avanzado, la Ciudad náutica de A Cabana combinará los deportes náuticos con la recuperación del patrimonio histórico industrial en una parcela de 13.000 metros cuadrados que comparten los clubes de remo de San Felipe y A Cabana, la Sección de vela del Grupo Bazán y el Club de Actividades Subacuáticas Ferrol.

El proyecto, que nace de la tradición marítima de Ferrol, permitirá recuperar un espacio para los deportes náuticos y para el disfrute de todos los ferrolanos. Es un proyecto ambicioso, que valorará la relación de la ciudad con el mar, disfrutaremos de las competiciones y también del nuevo paseo y las zonas verdes.

Está prevista la rehabilitación de los seis edificios y la creación de un recorrido circular con el que, además, se abrirá a la ciudadanía la futura ciudad náutica de A Cabana. Así, cualquier persona podrá ir desde A Graña hasta A Cabana, A Malata, Ferrol Vello, A Magdalena, Esteiro y Caranza a través de un sendero verde y un carril bici de 10 kilómetros.