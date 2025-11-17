Colapsan tres plantas de un edificio situado en el centro de Ferrol por su grave deterioro

Tres plantas han colapsado en el edificio en ruinas situado en la calle Sánchez Barcaiztegui de Ferrol. El suceso se produjo en la noche del domingo, cuando cayeron los forjados de la primera, segunda y tercera planta del inmueble del número 22.

Sobre las 22:00 horas, los vecinos de la zona dieron la voz de alarma. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de bomberos con la autoescalera, Policía Local, el arquitecto municipal y altos cargos del Concello como el director general de Urbanismo, Benito José Blanco, y la concejala del área, Blanca García.

El colapso se produjo en la mitad del inmueble orientada hacia la calle María, y las primeras inspecciones apuntan al grave deterioro estructural del edificio, agravado posiblemente por las fuertes lluvias registradas en las últimas horas. Afortunadamente, y gracias a que el derrumbe se contuvo completamente dentro de la envolvente del edificio, no se han registrado daños personales ni materiales a terceros.

Como medida de seguridad, las autoridades procedieron al corte inmediato de la calle Sánchez Barcaiztegui (entre Sol y María) y de la calle María (entre Coruña y Sánchez Barcaiztegui).

Además, fue necesario el desalojo preventivo del edificio colindante situado en el número 152-154 de la calle María. El Ayuntamiento ha confirmado que se ofreció alojamiento provisional a las personas afectadas que no disponían de un lugar seguro donde pasar la noche.

El Concello ya había adoptado medidas por su abandono en 2022

El inmueble siniestrado llevaba años en un avanzado estado de deterioro, lo que había generado numerosos expedientes de disciplina urbanística. De hecho, el Concello de Ferrol había llegado a declarar la ejecución subsidiaria para proceder al vaciado interior.

Previamente, en abril del 2022, Urbanismo realizó una intervención con medidas de urgencia por el estado del edificio para evitar posibles riesgos. Entre ellas se procedió a la desconexión de la red eléctrica y de la red de aguas.

La propiedad solicitó y obtuvo la licencia para realizar los trabajos de vaciado el pasado 10 de abril y ya había contratado a una empresa constructora para iniciar las obras esta misma semana.

Se espera que, a pesar del derrumbe, los trabajos puedan comenzar de forma inmediata a cargo de la propiedad, con el objetivo de que los vecinos desalojados puedan regresar a sus hogares cuanto antes.