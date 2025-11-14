Manos Unidas abre su tradicional Rastrillo Navideño este 20 de noviembre en Ferrol

El tradicional Rastrillo Navideño de Manos Unidas, organizado por la delegación de Mondoñedo-Ferrol, abrirá sus puertas el próximo 20 de noviembre a las 10:30 horas en el número 48 de la calle Magdalena, en pleno centro de Ferrol.

El rastrillo, que cada año se convierte en un punto de encuentro para vecinos y voluntarios, busca recaudar fondos para proyectos sociales y de cooperación internacional, uno de los ejes fundamentales del trabajo que Manos Unidas desarrolla desde hace décadas.

La inauguración contará con la presencia del equipo local de voluntariado, que explicará los objetivos de la campaña navideña.

A lo largo de la jornada se pondrán a la venta artículos donados, piezas artesanales y productos navideños, todos destinados a financiar iniciativas contra la pobreza y la desigualdad.