La Xunta aportará 250.000 euros para transformar el Centro Torrente Ballester en el futuro museo de Ferrol

Imagen interior de una de las estancias. Centro Torrente Ballester.

La Xunta de Galicia colaborará con 250.000 euros en la adecuación del Centro Cultural Torrente Ballester de Ferrol para convertirlo en el futuro museo de la ciudad.

El Consello dio luz verde al convenio entre la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude y el Ayuntamiento, que permitirá ejecutar una actuación con un presupuesto total de 512.000 euros.

El Gobierno gallego destaca que esta inversión forma parte de su compromiso por dotar al territorio de las mejores infraestructuras culturales y por apoyar proyectos municipales de referencia.

El objetivo es modernizar un inmueble emblemático que, en su estado actual, no puede funcionar como museo debido a patologías por humedades, filtraciones y deficiencias estructurales.

Los trabajos previstos incluyen la mejora funcional de salas, aseos, almacenes y otros espacios interiores, además de la sustitución del mobiliario por piezas adecuadas para un centro museístico moderno.

También se actualizarán los sistemas de protección contra incendios, iluminación, ventilación y las instalaciones eléctricas y de eficiencia energética.

En el exterior del edificio se reparará la cubierta, se recolocarán piezas dañadas y se sustituirá la cubierta del patio por una estructura acristalada.

Además, se pintarán las fachadas y se urbanizará el lateral noroeste, completando una reforma integral que permitirá reactivar este espacio cultural.

Las obras comenzarán en 2026, con una duración estimada de seis meses tras su adjudicación.

La Xunta aporta 240.000 euros dentro de los presupuestos del próximo año, que se suman a los 10.000 euros ya invertidos en 2025 para la redacción del proyecto entregado en octubre.

El edificio, antiguo Hospital de la Caridad construido entre 1783 y 1796 por Dionisio Sánchez Aguilera, ya vivió una reforma parcial en 1998 para convertirse en centro cultural.

Entonces solo se ejecutó la primera fase del proyecto de Juan Pérez-López de Gamarra, que incluía la rehabilitación de la fachada principal, los cuerpos laterales y el patio central.