Narón (A Coruña) celebra su día con una andaina popular de 14 kilómetros y plazas limitadas

El Ayuntamiento de Narón, a través del Servizo de Deportes, estrena una nueva edición de su andaina popular con motivo del Día de Narón, que tendrá lugar el próximo sábado 23 de noviembre.

La propuesta, gratuita y abierta a todos los públicos, invita a recorrer unos 14 kilómetros por diferentes parroquias y barrios del municipio.

La salida será a las 10:00 horas desde el Local Social de A Solaina, mientras que la llegada está prevista alrededor de las 13:00 horas en la Praza de Galicia.

El itinerario pasará por Santa Cecilia, A Gándara, O Couto, Neda, Xuvia, Piñeiros y Freixeiro, antes de regresar al punto de origen.

El Ayuntamiento abre desde hoy el plazo de inscripción, que se mantendrá activo hasta el 18 de noviembre.

La actividad cuenta con un máximo de 150 plazas, que podrán reservarse en el Polideportivo de Narón en horario de lunes a jueves, de 9:00 a 11:00 y de 17:00 a 18:30 horas.