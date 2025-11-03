La Xunta licita la gestión de la nueva residencia pública de Ferrol

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, visita una de las habitaciones de la residencia financiada por la Fundación Amancio Ortega junto a la presidenta de la entidad, Flora Pérez Marcote, y outras autoridades como el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey. David Cabezón - Xunta de Galicia.

El Gobierno gallego ha iniciado los trámites para contratar la gestión del servicio de atención residencial para personas mayores con dependencia en la nueva residencia pública autonómica de Ferrol, ubicada en el barrio del Bertón.

El Consello de la Xunta autorizó esta mañana la licitación del contrato, que permitirá la puesta en marcha de este equipamiento entregado llave en mano por la Fundación Amancio Ortega el pasado viernes.

Se trata de la quinta residencia incorporada al sistema público autonómico de las siete impulsadas por la fundación, y ofrecerá 120 nuevas plazas públicas para familias de la zona.

El contrato tendrá una duración inicial de dos años, desde abril de 2026 hasta marzo de 2028, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de cinco años.

El presupuesto base de licitación asciende a 6,3 millones de euros, mientras que el valor total estimado del contrato podría alcanzar los 18,4 millones si se aplican todas las prórrogas.

La residencia del Bertón contará con instalaciones punteras y los más altos estándares de calidad, siguiendo un modelo innovador e integral de cuidados.

Tras la aprobación del Consello, el anuncio de licitación se publicará en la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia y en el Diario Oficial de la Unión Europea, con un plazo de 30 días naturales para la presentación de ofertas.