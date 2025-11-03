Ferrol contará con su primer gastromercado: las obras comenzarán este año en el mercado de la Magdalena

El ayuntamiento de Ferrol ha dado luz verde al inicio de las obras que transformarán la pescadería del mercado de la Magdalena en el primer gastromercado de la ciudad.

Los trabajos han sido adjudicados a la empresa Prace, Servicios y Obras S.A. por un importe de 326.647,01 euros, lo que supone un ahorro de 30.000 euros respecto al presupuesto inicial.

El alcalde, José Manuel Rey Varela, destacó que este proyecto "marcará un paso importante en la revitalización de uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad" y que "permitirá aumentar el número de clientes y visitantes a estas instalaciones, apostando por la identidad y el comercio local".

La intervención respetará la esencia del edificio histórico, conservando su estructura y la belleza de su cubierta metálica. Entre las principales actuaciones figura la liberación del espacio central, con la reubicación de los puestos actuales hacia el perímetro, la eliminación del desnivel del suelo para mejorar la accesibilidad y la recuperación de las vistas interiores y de la cubierta, que será restaurada y repintada para resaltar sus elementos originales.

El nuevo espacio contará con mobiliario fijo, formado por bancos, jardineras y barandillas que organizarán el tránsito de los visitantes.

Además, se instalará una barra de degustación con encimera de acero inoxidable, una zona de cocina y consumo, así como un punto de información y taquillas. Las puertas de acceso norte y este serán automáticas, manteniendo la original de madera en la fachada sur.

El regidor subrayó que el proyecto representa "una apuesta firme por la conservación del patrimonio y el fortalecimiento del comercio local".

Con un plazo de ejecución de cuatro meses y una garantía total de seis años, las obras comenzarán en breve tras la firma del acta de comprobación.

La actuación está cofinanciada por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración de la Xunta de Galicia.