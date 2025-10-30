El TSXG confirma seis años y tres meses de prisión por agredir a un joven en Ferrol tras una discusión

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la pena de seis años y tres meses de prisión impuesta a un joven por agredir a otro tras una discusión en Ferrol, tal y como había dictado la Audiencia Provincial de A Coruña.

Además, el tribunal ratifica el pago de una indemnización de 475.341 euros a la víctima y de 37.298 euros al Sergas.

Los magistrados consideran probado que el acusado viajaba en un coche junto a varias personas, entre ellas la víctima, y que ambos bajaron del vehículo tras iniciar una discusión.

Ya en la calle, el agresor le propinó una patada que lo hizo caer al suelo y, una vez allí, lo golpeó con las manos hasta dejarlo inconsciente, causándole un traumatismo craneoencefálico severo.

A raíz de las lesiones, la víctima sufre una incapacidad absoluta para trabajar.

El TSXG desestima el recurso de apelación de la defensa, que solicitaba la aplicación de una atenuante por consumo de alcohol y drogas, y concluye que el acusado "dirigió la acción asumiendo cualquier resultado que pudiera producirse", descartando que sus facultades estuviesen limitadas en el momento de los hechos.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.