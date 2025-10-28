Ferrol se prepara para la XII edición de Ferrol en Marcha contra el Cáncer

El Ayuntamiento de Ferrol acogió esta mañana la presentación oficial de la XII edición de la carrera y andaina solidaria Ferrol en Marcha contra el Cáncer, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

El evento se celebrará el próximo domingo 9 de noviembre, llenando de camisetas verdes las calles de la ciudad para apoyar la investigación oncológica y los servicios gratuitos que la Asociación ofrece a pacientes y familiares.

La carrera y andaina comenzarán a las 11:00 desde el Cantón de Molíns, tras las pruebas infantiles que arrancarán a las 10:00 horas.

El recorrido mantiene su itinerario circular de cinco kilómetros, con posibles modificaciones por obras en el centro de la ciudad. La jornada contará con sorpresas y la actuación musical de Malditos Pendejos, que pondrá el broche final a un día de deporte y solidaridad.

Las inscripciones continúan abiertas en carreirasgalegas.com y en la sede de la AECC en Ferrol (C/ Tierra, 5), con un precio de 10 euros para adultos y 5 euros para menores de 14 años, incluyendo la camiseta oficial hasta fin de existencias.

La recogida de dorsales y camisetas se realizará el sábado 8 de noviembre en Decathlon Ferrol (Est. de San Pedro s/n) de 10:00 a 20:30. Quienes no puedan participar pueden colaborar a través del Dorsal 0, disponible en la web y la sede de la Asociación.

La edición de este año cuenta con el patrocinio de Vegalsa-Eroski y Solán de Cabras y la colaboración de numerosas empresas y entidades como Clínica Dental Patricia Aneiros, Alcampo, Teyca-Repsol, Gadis, Ford Galmotor Gonzacar, Decathlon, Navantia, Paradores Ferrol, entre otras, que hacen posible esta jornada solidaria en la ciudad.