Ferrol se prepara para la XII edición de Ferrol en Marcha contra el Cáncer
La cita solidaria, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer, se celebrará el domingo 9 de noviembre desde el Cantón de Molíns
El Ayuntamiento de Ferrol acogió esta mañana la presentación oficial de la XII edición de la carrera y andaina solidaria Ferrol en Marcha contra el Cáncer, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).
El evento se celebrará el próximo domingo 9 de noviembre, llenando de camisetas verdes las calles de la ciudad para apoyar la investigación oncológica y los servicios gratuitos que la Asociación ofrece a pacientes y familiares.
La carrera y andaina comenzarán a las 11:00 desde el Cantón de Molíns, tras las pruebas infantiles que arrancarán a las 10:00 horas.
El recorrido mantiene su itinerario circular de cinco kilómetros, con posibles modificaciones por obras en el centro de la ciudad. La jornada contará con sorpresas y la actuación musical de Malditos Pendejos, que pondrá el broche final a un día de deporte y solidaridad.
Las inscripciones continúan abiertas en carreirasgalegas.com y en la sede de la AECC en Ferrol (C/ Tierra, 5), con un precio de 10 euros para adultos y 5 euros para menores de 14 años, incluyendo la camiseta oficial hasta fin de existencias.
La recogida de dorsales y camisetas se realizará el sábado 8 de noviembre en Decathlon Ferrol (Est. de San Pedro s/n) de 10:00 a 20:30. Quienes no puedan participar pueden colaborar a través del Dorsal 0, disponible en la web y la sede de la Asociación.
La edición de este año cuenta con el patrocinio de Vegalsa-Eroski y Solán de Cabras y la colaboración de numerosas empresas y entidades como Clínica Dental Patricia Aneiros, Alcampo, Teyca-Repsol, Gadis, Ford Galmotor Gonzacar, Decathlon, Navantia, Paradores Ferrol, entre otras, que hacen posible esta jornada solidaria en la ciudad.