Ferrol se convertirá en la capital de las tapas del 13 al 23 de noviembre con una nueva edición de "Tapéate"

Ferrol volverá a llenarse de sabor con una nueva edición de Tapéate, la cita gastronómica que se celebrará entre el 13 y el 23 de noviembre y que transformará la ciudad en la capital de las tapas.

Durante diez días, los locales participantes ofrecerán tapas dulces o saladas al precio único de tres euros, tanto en los servicios de comidas como de cenas.

El objetivo es promocionar la riqueza gastronómica ferrolana y dinamizar la actividad hostelera y turística de la ciudad.

Podrán participar aquellos establecimientos que cuenten con barra y sirvan habitualmente pinchos o tapas. El plazo de inscripción estará abierto hasta las 14:00 horas del 6 de noviembre, presentando la solicitud con el nombre del local, teléfono, nombre de la tapa y una fotografía.

La documentación podrá entregarse en la sede de la Asociación de Empresarios de Hostelería (rúa Real, 73-75, 2º D) o por correo electrónico en hosteferrol@hosteferrol.org.

El certamen incluirá también una competición gastronómica con premios de 500, 400 y 300 euros para las tres mejores tapas, según un jurado de expertos que valorará la presentación, elaboración, sabor y uso de productos locales.

Además, habrá un galardón especial del público, dotado con 300 euros, que se decidirá mediante votación popular en los propios locales.

Los consumidores que participen en las votaciones podrán optar a tres bonos de actividad turística en Ferrolterra, valorados en 100 euros cada uno, siempre que sus papeletas estén selladas por al menos cuatro locales diferentes.

El sorteo se celebrará el 27 de noviembre a las 10:30 en la sede de la Asociación de Hostelería.