La Autoridad Portuaria de Ferrol ejecuta tres obras clave para la conexión ferroviaria

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao da un nuevo impulso a la puesta en marcha del acceso ferroviario entre los puertos interior y exterior, con la ejecución de tres obras complementarias en terrenos de su titularidad por un importe de 11,1 millones de euros.

Estas actuaciones incluyen la renovación de la vía interior, la construcción de una vía de espera en la entrada del puerto y la modernización del ramal de acceso, con el objetivo de completar la infraestructura ferroviaria a mediados de 2026.

La primera de las obras, ubicada en el interior del puerto ferrolano, abarca 1.538 metros de vía con doble ancho métrico e ibérico y una inversión de 4,7 millones de euros.

La segunda, la vía de espera, se ejecuta en la parte exterior del puerto, con 350 metros de longitud y un presupuesto de 1,4 millones. Por último, la tercera intervención, dotada con 5 millones de euros, corresponde al ramal de acceso que conecta el puerto interior con la estación, incluyendo la instalación de un tercer hilo ferroviario que permitirá la circulación en ancho métrico en las dos vías de acceso.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea, ha reclamado a ADIF que acelere el inicio de su parte del proyecto (la renovación de los 1.800 metros de conexión hasta la estación) para evitar retrasos en la entrada en servicio del tren prevista para 2026.

"Si ADIF no comienza pronto, la conexión portuaria estará finalizada pero no podrán llegar los trenes", advirtió Barea, que recordó que los trabajos en esa zona implican un corte de vía de al menos trece meses.

El proyecto global de conexión ferroviaria, con una inversión total de 120 millones de euros, constituye una de las mayores obras de ingeniería ejecutadas por la Autoridad Portuaria, financiada en su mayoría con fondos propios, salvo 47 millones procedentes de fondos europeos.

El viaducto sobre A Malata ya ha alcanzado A Graña, y se espera que el acceso esté operativo en el segundo semestre de 2026.

Barea subrayó la importancia estratégica de esta infraestructura para el desarrollo económico del área de Ferrol y solicitó la implicación del Gobierno central en la financiación de un proyecto "fundamental para la proyección del puerto y su competitividad futura".