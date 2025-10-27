Ferrol aprueba de forma definitiva el proyecto de la nueva cubierta del estadio de A Malata

Recreción de la cubierta del estadio de A Malata. Concello de Ferrol.

El ayuntamiento de Ferrol ha aprobado el proyecto básico y de ejecución de la cubierta del estadio de A Malata, dentro de la denominada "Ciudad del Deporte" después de corregirse los errores de cálculo en la estructura metálica que afectaban al desarrollo de las obras.

El alcalde, José Manuel Rey Varela, confirmó que la licitación saldrá "en los próximos días" con un presupuesto de 3.451.449,90 euros, lo que supone un incremento de 894.000 euros respecto al proyecto inicial.

"Subsanados los errores, no queremos perder ni un minuto más", afirmó el regidor, que destacó la importancia de este avance para modernizar una de las principales instalaciones deportivas de la ciudad.

Además, se ha aprobado la contratación de los servicios de dirección de obra, ejecución y coordinación de seguridad y salud de esta primera fase, con un presupuesto total de 192.875,14 euros.

Adjudicada la renovación de la pista deportiva de A Cabana

La junta de gobierno local también ha aprobado la adjudicación de las obras de reparación y acondicionamiento de la pista exterior de deportes de A Cabana a la empresa Kaizen Management SL por un importe de 90.629 euros, dentro del programa POS+ 2022.

El proyecto contempla la limpieza total de la superficie, la instalación de un nuevo pavimento deportivo adecuado para fútbol, balonmano y minibasket, así como la mejora del drenaje y del cierre perimetral.

También se realizará la reparación y pintado de los postes metálicos, sustituyendo los deteriorados por otros galvanizados, y se instalarán dos nuevas canastas junto con una red renovada.

Las obras, que tendrán un plazo de ejecución de cuatro meses, incluirán el pintado de una pista de fútbol sala y dos de minibasket.

Paso al frente para adquirir un local en Caranza

Además, en la reunión de esta mañana se aprobó solicitar al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied) la adquisición directa del inmueble situado en la calle Exército Español, 2, en Caranza, valorado en 106.024 euros.

El Ayuntamiento abonará 5.258,47 euros como garantía para avanzar en la operación.