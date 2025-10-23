Ferrol lanzará una nueva edición del Programa Integrado de Empleo para 100 participantes

Ferrol ha anunciado que la ciudad contará con una nueva edición del Programa Integrado de Empleo, destinado a personas en situación de desempleo y con residencia en el municipio.

La iniciativa, subvencionada con 220.000 euros y cofinanciada por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración de la Xunta de Galicia, tiene como objetivo formar a los participantes en sectores con alta demanda laboral y facilitar su inserción profesional.

El procedimiento de selección de los 100 participantes se abrirá próximamente. Los interesados deben estar inscritos en el Servicio Público de Empleo y cumplir los requisitos de residencia y desempleo. Para más información se puede llamar al 981 944 195, enviar un correo a emprego@ferrol.es.

El programa incluirá ocho itinerarios profesionales iniciales, que abarcan desde gestión logística y de almacén, dependiente de establecimientos comerciales, técnicas de limpieza, auxiliar de reposición y caja, comercialización y venta de productos de carnicería, panadería, frutería y pescadería, hasta actividades básicas de hostelería.

Además, se ofrecerán acciones complementarias como iniciación a la informática, competencias digitales básicas, manipulación de alimentos y técnicas de búsqueda de empleo.

Para los colectivos con bajo nivel de cualificación, el programa prevé formación de apoyo mediante pruebas de ESO/ESA o Competencias Clave, para facilitar su integración laboral.

La fase de prácticas no laborales en empresas contará con la colaboración de numerosas compañías de la comarca.

Las acciones formativas se desarrollarán en el Centro de Empleo del Ayuntamiento, así como en otras instalaciones municipales o en empresas con medios específicos necesarios.